Nelle prigioni del Venezuela un 47enne irpino | appello della moglie

Daniel Echenagucia, imprenditore di 47 anni originario di Avellino, si trova attualmente nelle prigioni del Venezuela. La moglie ha rivolto un appello pubblico, chiedendo attenzione sulla sua situazione e sui motivi che lo hanno portato a questa condizione. La vicenda evidenzia le difficoltà di un cittadino italiano coinvolto in un contesto internazionale complesso, suscitando interesse e preoccupazione.

