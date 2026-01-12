Nelle prigioni del Venezuela un 47enne irpino | appello della moglie
Daniel Echenagucia, imprenditore di 47 anni originario di Avellino, si trova attualmente nelle prigioni del Venezuela. La moglie ha rivolto un appello pubblico, chiedendo attenzione sulla sua situazione e sui motivi che lo hanno portato a questa condizione. La vicenda evidenzia le difficoltà di un cittadino italiano coinvolto in un contesto internazionale complesso, suscitando interesse e preoccupazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiama Daniel Echenagucia, è un imprenditore italiano di 47 anni, originario di Avellino, marito e padre di due figli adolescenti. È stato arrestato illegalmente insieme alla sua famiglia il 2 agosto 2024 e successivamente sottoposto a sparizione forzata per diverse settimane. La doppia cittadinanza ha indotto il governo italiano a intervenire ufficialmente, chiedendo la sua liberazione insieme a quella di altri cittadini italo-venezuelani reclusi nelle carceri del Paese. “Sono trascorse più di 24 ore dall’annuncio del rilascio dei prigionieri politici – ha spiegato la moglie Marien Padilla in un video pubblicato su Istagram – e la nostra famiglia vive in uno stato di profonda ansia». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
