Nella notte che poteva lanciare la fuga dell' Inter il Napoli rallenta gli uomini di Cristian Chivu

Nella notte che avrebbe potuto segnare un passo decisivo per l'Inter, il Napoli ha rallentato il ritmo, rallentando così la corsa dei nerazzurri. La partita ha mostrato un andamento crescente, con il Napoli che ha saputo rispondere alle sfide senza concedere spazio a cambiamenti improvvisi. Un risultato che mantiene in equilibrio la classifica e mantiene aperte le possibilità di entrambe le squadre nella corsa al titolo.

Milano – C'è chi ha lanciato un messaggio, chi è uscito alla distanza. con un crescendo netto, e inesorabile. La narrazione di questi mesi nerazzurri, va detto, è leggermente differente, epilogo a parte. È vero, i big match restano un tallone d'Achille, ma la prestazione è rotonda, come nel derby, e il tentativo d'allungo, doppio. Viene meno la tenuta fisica, il Napoli gioca meglio nella ripresa, e anche una possibile gioia duplice per i tifosi nerazzurri. Ovvero i tre punti, e l'espulsione di un Antonio Conte infuriato per l'episodio del rigore, con Cristian Chivu a chiamare il canto della Nord.

On the night that could have launched Inter's escape, Napoli slowed down Cristian Chivu's men. - I nerazurri si apparecchiano una prestazione da sogno con il rigore di Calhanoglu e l'espulsione di Conte, ma "San McTo ... sport.quotidiano.net

