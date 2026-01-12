Nel Regno Unito tifare una squadra di calcio ha iniziato a costare troppo

Da ilfoglio.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Seguire una squadra di calcio nel Regno Unito sta diventando sempre più costoso. Per un tifoso che desidera assistere alla partita tra Hull City e Millwall, le spese di viaggio possono arrivare a circa 170 sterline, considerando treno e trasporto locale. Un costo che, scritto a penna su un biglietto, riflette le sfide economiche di chi vuole vivere la passione sportiva senza rinunciare all’esperienza.

Il conto, scritto a penna sul retro di un biglietto, dice più di tante analisi: per seguire l’Hull City a Millwall – Championship, non Premier – un tifoso ha stimato 140 sterline di treno, 30 di ta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

nel regno unito tifare una squadra di calcio ha iniziato a costare troppo

© Ilfoglio.it - Nel Regno Unito tifare una squadra di calcio ha iniziato a costare troppo

Leggi anche: Una presentatrice creata con l'AI ha condotto per la prima volta un intero programma nel Regno Unito

Leggi anche: Questo video non mostra una reale lezione di preghiera musulmana nel Regno Unito

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

regno unito tifare squadraNel Regno Unito tifare una squadra di calcio ha iniziato a costare troppo - La storia del tifoso dell’Hull City che “risparmia” andando a Marrakech ‘funziona’ perché non è eccezionale: è un sintomo. ilfoglio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.