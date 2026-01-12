Nel Regno Unito tifare una squadra di calcio ha iniziato a costare troppo
Seguire una squadra di calcio nel Regno Unito sta diventando sempre più costoso. Per un tifoso che desidera assistere alla partita tra Hull City e Millwall, le spese di viaggio possono arrivare a circa 170 sterline, considerando treno e trasporto locale. Un costo che, scritto a penna su un biglietto, riflette le sfide economiche di chi vuole vivere la passione sportiva senza rinunciare all’esperienza.
Il conto, scritto a penna sul retro di un biglietto, dice più di tante analisi: per seguire l’Hull City a Millwall – Championship, non Premier – un tifoso ha stimato 140 sterline di treno, 30 di ta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Una presentatrice creata con l'AI ha condotto per la prima volta un intero programma nel Regno Unito
Leggi anche: Questo video non mostra una reale lezione di preghiera musulmana nel Regno Unito
Nel Regno Unito tifare una squadra di calcio ha iniziato a costare troppo - La storia del tifoso dell’Hull City che “risparmia” andando a Marrakech ‘funziona’ perché non è eccezionale: è un sintomo. ilfoglio.it
Nata nel 2013 nel Regno Unito, la sfida di trascorrere gennaio senza toccare alcolici è oggi sospinta dal rinnovato interesse per i cocktail alcol-free - facebook.com facebook
“Il Regno Unito tratta con gli alleati Ue l’invio di truppe europee in Groenlandia” - per difendere l’isola da Russia e Cina, ma anche per dissuadere Trump da invaderla, come racconto su @repubblica x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.