Nel Regno Unito tifare una squadra di calcio ha iniziato a costare troppo

Seguire una squadra di calcio nel Regno Unito sta diventando sempre più costoso. Per un tifoso che desidera assistere alla partita tra Hull City e Millwall, le spese di viaggio possono arrivare a circa 170 sterline, considerando treno e trasporto locale. Un costo che, scritto a penna su un biglietto, riflette le sfide economiche di chi vuole vivere la passione sportiva senza rinunciare all’esperienza.

Nata nel 2013 nel Regno Unito, la sfida di trascorrere gennaio senza toccare alcolici è oggi sospinta dal rinnovato interesse per i cocktail alcol-free - facebook.com facebook

“Il Regno Unito tratta con gli alleati Ue l’invio di truppe europee in Groenlandia” - per difendere l’isola da Russia e Cina, ma anche per dissuadere Trump da invaderla, come racconto su @repubblica x.com

