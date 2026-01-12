Negli Usa dilaga la protesta contro l’agenzia federale per l’immigrazione
In the United States, protests against the federal immigration agency are increasing. Thousands have gathered in the streets to express their concerns, highlighting the case of Renee Good, a woman killed by an officer amid rising tensions surrounding migration policies.
Negli Stati Uniti dilaga la protesta contro l’agenzia federale per l’immigrazione e le frontiere. In migliaia in piazza hanno scandito il nome di Renee Good, la donna uccisa da un agente in un clima di crescente repressione verso i migranti. Servizio di Marco Burini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
