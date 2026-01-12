NATO discussing next steps to ensure Arctic stays safe Rutte says

NATO sta valutando le prossime strategie per garantire la sicurezza dell’Artico. Durante un incontro a Bruxelles, il segretario generale Mark Rutte ha sottolineato l’importanza di un approccio coordinato tra i paesi membri. Le discussioni si concentrano su misure per monitorare e proteggere la regione in un contesto di crescente interesse strategico. Questi passi sono fondamentali per mantenere stabilità e sicurezza nell’area artica.

BRUSSELS, Jan 12 (Reuters) - NATO member countries are discussing and working on the next steps for how to collectively keep the Arctic safe, alliance chief Mark Rutte sa.

