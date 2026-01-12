Nasce la sede UNICEF di Avellino | sinergia cona la Polizia

È stata inaugurata ufficialmente la nuova sede UNICEF di Avellino, situata in via Nappi. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari della provincia, segnando un passo importante per rafforzare la collaborazione tra UNICEF e le istituzioni locali. La sede rappresenta un punto di riferimento per le attività di tutela e promozione dei diritti dei bambini nella regione.

Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Provincia di Avellino, la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede UNICEF di Avellino, in via Nappi. All'evento ha preso parte anche il Questore di Avellino, Dott. Pasquale Picone, che ha manifestato la propria convinta adesione all'iniziativa e al percorso di solidarietà promosso dall'UNICEF di Avellino sul territorio provinciale, grazie all'impegno della Presidente Provinciale, Prof.ssa Tonia De Giuseppe. La cerimonia è proseguita presso il Palazzo della Provincia di Avellino, alla presenza del Presidente Nazionale UNICEF, Dott.

