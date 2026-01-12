Nasce la rete di ambulatori per persone in condizione di fragilità | quattro poli di servizi sanitari sul territorio
È stato inaugurato un nuovo network di ambulatori dedicati alle persone in condizione di fragilità, con quattro poli di servizi sanitari sul territorio. Questa iniziativa mira a migliorare l’accesso alle cure primarie per chi si trova in situazioni di vulnerabilità o povertà estrema, contribuendo a tutelare la salute e la dignità di chi ne ha più bisogno.
La mancanza di cure primarie, l’impossibilità o l’incapacità di accedere ai servizi sanitari di base è l’aspetto che più incide sulla qualità della vita di coloro che si trovano in condizioni di forte vulnerabilità o di povertà estrema, influendo oltre che sulla salute anche sulla dignità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
