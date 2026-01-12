Nasce la rete di ambulatori per persone in condizione di fragilità | quattro poli di servizi sanitari sul territorio

È stato inaugurato un nuovo network di ambulatori dedicati alle persone in condizione di fragilità, con quattro poli di servizi sanitari sul territorio. Questa iniziativa mira a migliorare l’accesso alle cure primarie per chi si trova in situazioni di vulnerabilità o povertà estrema, contribuendo a tutelare la salute e la dignità di chi ne ha più bisogno.

A Napoli nasce la prima rete cardioncologica, presentataci oggi dal dottor Nicola Maurea, direttore della struttura complessa di cardiologia dell'istituto nazionale tumori fondazione Pascale - facebook.com facebook

Come nasce davvero la rete #FTTH e quali servizi può abilitare Con #Innotelling raccontiamo il "dietro le quinte" dell’innovazione #OpenFiber: infrastrutture, tecnologie e idee che rendono possibile la connettività del futuro. Leggi la news openfiber.it/me x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.