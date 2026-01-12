Napoli via Caravaggio in tilt voragine transennata | Rattoppi in 7 giorni

A Napoli, via Caravaggio è temporaneamente chiusa a causa di una voragine. Le autorità hanno annunciato che i lavori di riparazione, che prevedono il rattoppo della strada, dureranno circa sette giorni. La zona dell’area ovest e collinare della città continua a affrontare disagi sulla rete viaria, con interventi necessari per garantire la sicurezza e il ripristino della circolazione.

Un?altra settimana di sofferenza per la viabilità dell?area ovest e dell?area collinare di Napoli. Tanto dovrebbe durare l?intervento per ripristinare via.

Sprofonda la strada in via Caravaggio a Napoli, traffico in tilt e bus deviati - Il cedimento della parete di un manufatto fognario ha generato un'enorme voragine sull'asfalto ... internapoli.it

Cede la strada in via Caravaggio, traffico in tilt - Via Caravaggio è stata chiusa al transito delle auto all'incrocio con via Manzoni. ilroma.net

Napoli, si apre voragine in via Caravaggio: strada chiusa al traffico, deviate le linee bus x.com

