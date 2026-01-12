Napoli sperona agente della Polizia Locale dopo inseguimento | identificato e bloccato 22enne di Arzano

Nella giornata di ieri, a Napoli, è stato identificato e fermato un 22enne di Arzano, sospettato di aver speronato un agente della Polizia Locale durante un inseguimento. L’operazione, condotta in breve tempo, ha portato alla conclusione delle verifiche e al fermo dell’individuo, che aveva tentato di eludere un controllo stradale. La vicenda evidenzia l’efficacia delle attività di polizia nel garantire la sicurezza urbana.

Si è conclusa nel giro di un giorno l'operazione che ha portato all'individuazione e al fermo di un 22enne di Arzano, responsabile di aver speronato un agente motociclista della Polizia Locale di Napoli per sfuggire a un controllo stradale. La dinamica dei fatti L'episodio è avvenuto nel pomeriggio dell'8 gennaio, intorno alle ore 16:00.

