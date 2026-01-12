Napoli-Roma affare super a gennaio | c’è un grande nome in ballo | CMIT

A gennaio, Napoli e Roma sono al centro di voci di mercato riguardanti un importante trasferimento. Le trattative potrebbero coinvolgere un grande nome, aprendo scenari interessanti per entrambe le società. Di seguito, tutti i dettagli e le informazioni aggiornate su questa possibile operazione.

Napoli e Roma potrebbero rendersi protagoniste di un clamoroso affare di mercato: ecco tutti i dettagli. In queste ore è rimbalzata la voce di un forte interesse dalla Major League Soccer per Romelu Lukaku e l’eventuale trasferimento del centravanti belga negli Usa rischia di dare vita a un vero e proprio effetto domino in Serie A. Il Napoli dovrà decidere se privarsi o meno del 32enne originario di Anversa, pupillo di Antonio Conte, e da questa scelta dipenderanno ovviamente le strategie future da adottare in sede di calciomercato. Ferguson – calciomercato.it Il Napoli conta al momento 3 attaccanti di ruolo, ovvero Hojlund, Lucca e appunto Lukaku, e con i tanti impegni in programma da qui al termine della stagione è necessario che la coperta davanti non sia corta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli-Roma, affare super a gennaio: c’è un grande nome in ballo | CM.IT

Leggi anche: Asse Napoli-Roma, il primo nome sulla lista di Manna per gennaio

Leggi anche: Mercato Juventus, il Milan bussa alle porte della Continassa: c’è quel nome nel mirino, l’affare potrebbe anche concretizzarsi a gennaio!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; UFFICIALE| Super colpo del Modena: i Canarini si assicurano un attaccante dalla Serie A; AS - Roma, Raspadori tituba e aspetta il Napoli; La Lazio ha individuato il sostituto di Guendouzi: in arrivo Taylor dall'Ajax, le cifre dell'affare.

"Raspadori non andrà alla Roma. Clamoroso affare tra Napoli e Lazio?" - Il calciatore starebbe pensando seriamente di tornare in Italia anche perché all'Atletico Madrid è una riserva anche se ... areanapoli.it