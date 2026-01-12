Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Napoli e Parma si affrontano mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 18:30. In questa partita, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici principali. Il Napoli, dopo aver evitato la sconfitta contro l’Inter, si trova a quattro punti dalla vetta e ha ottenuto un vantaggio negli scontri diretti con i nerazzurri. Un incontro importante per entrambe le squadre in ottica classifica.

Il Napoli è riuscito a evitare la sconfitta nello scontro al vertice con l’Inter rimanendo a -4 dalla vetta e mettendosi in tasca il vantaggio negli scontri diretti con i nerazzurri. Ora la formazione azzurra deve recuperare il turno casalingo contro il Parma, che era stato rinviato per la Supercoppa. Gli uomini di Antonio Conte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Parma (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Napoli-Verona (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Napoli-Verona (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Højlund può segnare ancora Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pronostico Napoli vs Parma – 14 Gennaio 2026 - Parma, in programma il 14 Gennaio 2026 alle 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona, promette intensità e motivazioni ... news-sports.it

no, hanno riportato male il box del Corriere dello Sport. Dovrebbe farcela per Napoli-Parma x.com

Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma. Lecce-Parma 1-1, Fiorentina-Milan 1-1, Verona-Lazio 0-1, Inter-Napoli 2-2. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.