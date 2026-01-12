Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Napoli e Parma si affrontano mercoledì 14 gennaio 2026 alle 18:30. In questa partita, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici, considerando il recente pareggio del Napoli contro l’Inter, che ha mantenuto il vantaggio negli scontri diretti e ridotto il distacco dalla vetta. Un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Il Napoli è riuscito a evitare la sconfitta nello scontro al vertice con l'Inter rimanendo a -4 dalla vetta e mettendosi in tasca il vantaggio negli scontri diretti con i nerazzurri. Ora la formazione azzurra deve recuperare il turno casalingo contro il Parma, che era stato rinviato per la Supercoppa. Gli uomini di Antonio Conte

