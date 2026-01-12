Napoli PalaEventi primo step per il rilancio della city | Più servizi e decoro

Napoli avvia un nuovo percorso di rilancio attraverso il progetto PalaEventi, con l’obiettivo di migliorare servizi e decoro urbano. Questo primo passo mira a coinvolgere maggiormente il settore privato nello sviluppo della città, favorendo un progresso sostenibile e condiviso. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per rafforzare la qualità della vita e valorizzare il patrimonio locale, ponendo le basi per un futuro più stabile e inclusivo.

PalaEventi al centro direzionale di Napoli, progetto ok tra sei mesi i cantieri: «Riscatto per Napoli Est» - È partito il conto alla rovescia: «Noi siamo pronti, con il via libera della Regione ora tutto ritorna nell’alveo del Comune. ilmattino.it

PalaEventi al centro direzionale di Napoli, progetto ok tra sei mesi i cantieri: «Riscatto per Napoli Est» x.com

Bruno Petrone accoltellato a Napoli, i pm: «Un raid premeditato» facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.