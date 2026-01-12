Napoli PalaEventi primo step per il rilancio della city | Più servizi e decoro
Napoli avvia un nuovo percorso di rilancio attraverso il progetto PalaEventi, con l’obiettivo di migliorare servizi e decoro urbano. Questo primo passo mira a coinvolgere maggiormente il settore privato nello sviluppo della città, favorendo un progresso sostenibile e condiviso. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per rafforzare la qualità della vita e valorizzare il patrimonio locale, ponendo le basi per un futuro più stabile e inclusivo.
«Ora è venuto il momento di allargare ancora di più la partecipazione dei privati allo sviluppo di Napoli». Così il sindaco Gaetano Manfredi nella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Piano straordinario per il weekend dell’Immacolata a Napoli: decoro, sicurezza e servizi potenziati per 350mila visitatori
Leggi anche: Santa Maria Capua Vetere, Aveta: “Decoro, sicurezza e rilancio della città”
Napoli, PalaEventi, primo step per il rilancio della city: «Più servizi e decoro» - «Ora è venuto il momento di allargare ancora di più la partecipazione dei privati allo sviluppo di Napoli». ilmattino.it
PalaEventi al centro direzionale di Napoli, progetto ok tra sei mesi i cantieri: «Riscatto per Napoli Est» - È partito il conto alla rovescia: «Noi siamo pronti, con il via libera della Regione ora tutto ritorna nell’alveo del Comune. ilmattino.it
PalaEventi al centro direzionale di Napoli, progetto ok tra sei mesi i cantieri: «Riscatto per Napoli Est» x.com
Bruno Petrone accoltellato a Napoli, i pm: «Un raid premeditato» facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.