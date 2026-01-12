Napoli nuovo premio per lo Scudetto vinto | che gioia!

Il Napoli ha recentemente ricevuto un nuovo riconoscimento per lo scudetto vinto, sottolineando il continuo successo della squadra sia in campo che oltre. Dopo la trasferta a San Siro contro l’Inter, la squadra si prepara per i prossimi impegni, mantenendo alta l’attenzione sui risultati e sulla continuità delle prestazioni. Un momento di riflessione e concentrazione per continuare a raggiungere obiettivi importanti.

Il Napoli continua a riscuotere successi, dentro e fuori dal campo. Messa in archivio la trasferta di San Siro contro l'Inter, con i partenopei che hanno dato vita ad una grande prestazione nonostante le difficoltà di formazione, adesso è il momento di pensare ai prossimi impegni. Nel mentre arriva una onorificenza per il direttore generale dell'Area Business Tommaso Bianchini, vincitore del Tuttohotel Awards per la promozione del territorio. Tuttohotel Awards, premio per il DG del Napoli Bianchini. Dal 12 al 14 gennaio vanno in scena alla Mostra d'Oltremare i Tuttohotel Awards, giunto alla sua sesta edizione e riferimento assoluto per il settore dell'ospitalità.

