Napoli indomabile a San Siro | McTominay ammutolisce l’Inter Conte espulso nella furia

Il match tra Inter e Napoli a San Siro si conclude con un pareggio 2-2, in un incontro ricco di emozioni. L’Inter apre le marcature due volte, ma il Napoli risponde con determinazione, grazie anche a una doppietta di McTominay. La partita ha visto anche l’espulsione di Conte, contribuendo a un confronto intenso e equilibrato, che conferma l’indomabilità della squadra partenopea anche in trasferta.

CUORE AZZURRO A MILANO. Finisce 2-2 il big match di San Siro. L’Inter passa due volte (gol di Dimarco e rigore di Calhanoglu ), ma il Napoli risponde colpo su colpo grazie a uno straordinario Scott McTominay, autore di una doppietta (26?, 81?). La gara esplode al 72?: Antonio Conte viene espulso per aver urlato “vergogna” dopo il rigore concesso dal VAR per uno step-on-foot. Nel finale palo di Mkhitaryan, ma il Napoli regge. Distacco invariato: azzurri a -4 dalla vetta. Ci sono notti che definiscono il carattere di una squadra, e quella di San Siro è una di queste. Il Napoli esce dalla tana della capolista Inter con un 2-2 che vale oro colato, non tanto per la classifica (il distacco resta di 4 punti), quanto per il messaggio inviato al campionato: gli azzurri sono vivi, “indomabili” come li vuole Antonio Conte, e non hanno intenzione di abdicare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Live-Inter-Napoli: il big match di San Siro finisce in pari con la doppietta di McTominay (2-2, 9' Dimarco, 26' e 81' McTominay, 73' Çalhanoglu) - Al momento Napoli 38, Inter 42: 4 punti separano le due squadre in classifica 90' + 5' Sono i minuti di 5' di recupero. 100x100napoli.it