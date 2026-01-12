Napoli Giacomo Raspadori vuole tornare Ciro Venerato | Il club è prepotentemente sull’attaccante

Il Napoli sta considerando seriamente il ritorno di Giacomo Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid, a sei mesi dalla partenza. Ciro Venerato conferma che il club è molto interessato all’attaccante e valuta attentamente questa possibilità. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe rappresentare un'opportunità per rafforzare l’organico azzurro in vista della seconda parte della stagione.

Il Napoli valuta con grande attenzione il possibile ritorno di Giacomo Raspadori, oggi all'Atletico Madrid, a soli sei mesi dal suo addio. Un'operazione che avrebbe del clamoroso, ma che nasce da esigenze tecniche precise e dalla volontà del club di aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto offensivo. L'attaccante conosce già ambiente, pressioni e ambizioni della .

