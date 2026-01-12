Napoli Conte esplode dopo il rigore per l’Inter | giusto assegnare il fallo?

Durante la partita tra Napoli e Inter, l'assegnazione di un rigore ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori. La decisione arbitrale ha avuto un impatto importante sull'andamento dell'incontro, portando a reazioni contrastanti. In questo articolo analizziamo i dettagli del episodio, valutando se il fallo fosse giustamente sanzionato e quale influenza abbia avuto sulla partita. Un'analisi obiettiva per comprendere meglio quanto accaduto sul campo.

Doveva essere la sera del colpo di grazie nei confronti del Napoli, ma invece è stata quella della dimostrazione di forza dei partenopei. Nonostante le numerose assenze, i campioni d'Italia splendono a San Siro e ottengono un buon punto con l' Inter capolista, tenendo ancora viva la corsa Scudetto. L'episodio più discusso della gara è stato senza dubbio il rigore assegnato ai padroni di casa, che ha portato all' espulsione di Conte e al momentaneo 2-1 di Calhanoglu. Ma è stato giusto assegnare il fallo? Inter-Napoli, nessun dubbio sul rigore: corretta la decisione finale. L'assegnare del rigore all'Inter a venti minuti della gara ha fatto letteralmente esplodere Conte, che ha addirittura urlato "Vergognatevi!" in faccia al quarto uomo.

