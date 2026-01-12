Napoli cambiano i tempi di recupero? Fissata la data per il rientro di Neres

A Napoli, si aggiornano le tempistiche di recupero di David Neres, il cui ritorno era inizialmente previsto come una delle principali assenze. La data di rientro è stata fissata, offrendo nuove possibilità per la rosa. Nonostante le sfide, l’allenatore Antonio Conte ha dimostrato di saper gestire le situazioni inaspettate, mantenendo alta la concentrazione in vista delle prossime gare.

Quella di David Neres sembrava poter essere un’assenza pesantissima per la sfida contro l’Inter ma, anche a San Siro, Antonio Conte è riuscito a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Nonostante il suo forfait non abbia pesato, il brasiliano continua ad essere un elemento fondamentale per il tecnico salentino e già per la gara di mercoledì contro il Parma potrebbe tornare a disposizione. Napoli, Neres verso il recupero per il match contro il Parma. David Neres si è fatto male durante il secondo tempo del match contro la Lazio, accusando un problema alla caviglia sinistra. Il brasiliano è stato costretto a a dare forfait per la gara contro l’Inter ma il suo rientro in campo potrebbe arrivare prima del previsto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

