Napoli 8 alberi crollati per maltempo auto schiacciate voragini incidenti con feriti e strade chiuse

A Napoli, il maltempo degli ultimi giorni ha provocato il crollo di otto alberi, danni alle auto e alcune voragini nelle strade. Sono stati registrati incidenti con feriti e diverse vie sono state temporaneamente chiuse. La situazione rimane sotto osservazione mentre si interviene per mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la normalità.

Alberi crollati, voragini, auto schiacciate, incidenti stradali a Napoli a causa del maltempo di questi giorni: ci sono feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

