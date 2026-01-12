Napoli 8 alberi crollati per maltempo auto schiacciate voragini incidenti con feriti e strade chiuse

A Napoli, il maltempo degli ultimi giorni ha provocato il crollo di otto alberi, danni alle auto e alcune voragini nelle strade. Sono stati registrati incidenti con feriti e diverse vie sono state temporaneamente chiuse. La situazione rimane sotto osservazione mentre si interviene per mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la normalità.

Maltempo a Napoli, strade fiume e vento forte: crollano alberi in strada a Posillipo - Alberi crollati e insegne pericolanti in varie zone della città. fanpage.it

Strade fiume e alberi crollati per le forti raffiche di vento a Napoli oggi Decine gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile in tutta la città. In via Petrarca, a Posillipo, a quanto apprende Fanpage.it, un grosso albero si è spezzato e i rami sono caduti in strad - facebook.com facebook

