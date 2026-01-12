Myanmar | partito filo-militare vince il seggio di Suu Kyi nelle elezioni della giunta

Il partito filo-militare del Myanmar ha ottenuto la vittoria nel seggio parlamentare di Aung San Suu Kyi durante le recenti elezioni indette dalla giunta militare. Questa tornata elettorale si è svolta in un contesto di tensione politica e restrizioni, con l’obiettivo di consolidare il controllo delle autorità militari sul paese. La vittoria rappresenta un nuovo passo nel percorso politico del Myanmar sotto il governo militare.

Naypyidaw, 12 gen. (AdnkronosAfp) - Il principale partito filo-militare del Myanmar ha vinto nel seggio parlamentare della leader democratica detenuta Aung San Suu Kyi nelle elezioni svoltesi sotto il governo della giunta militare. Lo ha dichiarato un alto funzionario del Partito dell'Unione per la Solidarietà e lo Sviluppo, che ha voluto mantenere l'anonimato perché non autorizzato a divulgare i risultati, aggiungendo che il partito filo-militare ha "vinto a Kawhmu", l'ex seggio di Suu Kyi nella regione di Yangon. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Myanmar: partito filo-militare vince il seggio di Suu Kyi nelle elezioni della giunta Leggi anche: Myanmar, seggi aperti tra repressione e opposizione al bando: esclusa Suu Kyi Leggi anche: Myanmar: Avanzate e raid, il piano della giunta militare in vista delle elezioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. MYANMAR-CINA Pechino rivendica il proprio ruolo nelle contestate elezioni a Yangon; Urne aperte in Myanmar per la seconda fase del voto; MYANMAR UN VOTO DA NON TRASCURARE; Le fiamme subiscono una perdita di slancio mortale in un tilt vivace con i Predator. Myanmar: partito filo-militare vince il seggio di Suu Kyi nelle elezioni della giunta - militare del Myanmar ha vinto nel seggio parlamentare della leader democratica detenuta Aung San Suu Kyi nelle elezioni svoltesi sotto i ... lanuovasardegna.it

Myanmar, il partito filo-militare rivendica la vittoria elettorale - Secondo quanto riportato dall’AFP, il partito dell’Unione, della solidarietà e dello sviluppo sarebbe in vantaggio nella prima fase delle elezioni. tg24.sky.it

Elezioni in Myanmar, ecco cosa può succedere nel Paese governato da una giunta militare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Myanmar, ecco cosa può succedere nel Paese governato da una giunta militare ... tg24.sky.it

"SOLO TU, MARATTIN Puoi capir, Marattin Noi gridiamo in coro, evviva, hip-hip, urrà, sì, sì Marattin, Marattin, viva Marattin...". (semicit. doc). ("Viva la libertà.". Luigi Marattin, Partito Liberal democratico. X, 3 gennaio). Alle 20 #blobredux, riassunto della settiman - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.