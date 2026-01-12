Musica live al Nirò coffee lab | concerto di Sal Cavallaro

Venerdì 16 gennaio alle ore 20, il Nirò Coffee Lab ospiterà un concerto di Sal Cavallaro in Acoustic Solo, con voce e chitarra. L’artista, noto come voce e anima dei Gravità Zero Band, proporrà un’esibizione dal vivo, offrendo un momento di musica intima e coinvolgente. L’evento si svolge in un ambiente accogliente, ideale per apprezzare la musica dal vivo in un’atmosfera rilassata.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.