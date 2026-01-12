Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

Questa settimana, il Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore storico di Napoli, propone una serie di appuntamenti live dedicati alla musica. Un’occasione per immergersi in atmosfere autentiche e ascoltare performance di qualità, in un ambiente accogliente e raffinato. Gli eventi sono pensati per gli appassionati di jazz e musica dal vivo, offrendo momenti di relax e convivialità nel centro antico della città.

Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Giovedì 15 gennaio appuntamento con Armanda Desidery Quartet.Venerdì 16 arrivano i Noite da Bossa, mentre sabato 17 sul palco ci sono i Divieto di Swing.

