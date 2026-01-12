Musetti un 2026 già in missione Sorpasso a Djokovic possibile

Lorenzo Musetti si prepara a un 2026 già ricco di obiettivi, con la possibilità di superare Djokovic nel ranking ATP. Dopo aver raggiunto la sua settima finale consecutiva, il tennista italiano si trova ora al quinto posto mondiale, grazie ai punti ottenuti a Hong Kong. Un momento importante nella sua carriera, che testimonia la crescita e la costanza del giocatore nel circuito internazionale.

di Massimo Selleri La settima finale consecutiva persa porta comunque bene a Lorenzo Musetti che oggi, nella giornata in cui si aggiorna il ranking atp, si ritroverà al quinto posto nella classifica mondiale grazie ai punti guadagnati ad Hong Kong. Nel singolare il trofeo è andato al kazako Aleksandr Bublik che si è imposto con un 7-6 (2) 6-3, ma sempre nella capitale dell’ex colonia britannica il carrarino ha poi interrotto la striscia negativa andando a vincere il doppio con Lorenzo Sonego. Il duo azzurro ha battuto 6-4 2-6 10-1 i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. Un rapido flashback dice che nel primo incontro lo staff sanitario è dovuto intervenire per cercare di spegnere un dolore all’articolazione superiore destra e che, però, queste terapie abbiano raggiunto il massimo dell’efficacia durante il doppio dove Musetti è apparso molto più sciolto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Musetti fissa i paletti per il 2026: "Avvicinarmi a Sinner e Alcaraz e batterli. E andare a Torino senza affanni..." - Lorenzo Musetti si affaccia al 2026 con grandi ambizioni: Voglio andare a Melbourne e raggiungere i quarti, e poi battere almeno una volta Sinner e Alcaraz, che nel 2025 mi hanno sempre battuto ... sport.virgilio.it

