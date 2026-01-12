Murati gli accessi di un hotel a Tabiano | l’albergo abbandonato era stato occupato abusivamente

I carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno sigillato gli accessi di un hotel abbandonato a Tabiano, precedentemente occupato abusivamente. L’intervento, svolto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, ha riguardato strutture ricettive dismesse segnalate dai cittadini. Questa operazione mira a garantire la sicurezza e a prevenire eventuali situazioni di illegalità nelle aree interessate.

