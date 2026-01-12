Murati gli accessi di un hotel a Tabiano | l’albergo abbandonato era stato occupato abusivamente
I carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno sigillato gli accessi di un hotel abbandonato a Tabiano, precedentemente occupato abusivamente. L’intervento, svolto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, ha riguardato strutture ricettive dismesse segnalate dai cittadini. Questa operazione mira a garantire la sicurezza e a prevenire eventuali situazioni di illegalità nelle aree interessate.
I carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, nei giorni scorsi hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, ponendo il focus su quelle strutture ricettive in stato di abbandono ubicate nella città termale e nelle località attigue, segnalate dai cittadini quali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
