Moviola Inter Napoli | rigore netto su Mkhitaryan Solo a Napoli sembrano non conoscere il regolamento

Durante l’incontro tra Inter e Napoli, la moviola ha analizzato un episodio chiave: un rigore netto su Mkhitaryan. La decisione arbitrale, affidata a Daniele Doveri, ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli esperti, sollevando domande sul rispetto delle regole. Questo episodio si inserisce nel contesto di una partita che ha acceso il dibattito sull’interpretazione delle decisioni arbitrali in Serie A.

Moviola Inter Napoli. È stato Daniele Doveri l’arbitro designato per Inter-Napoli, sfida valida per la 20ª giornata di Serie A che ha inevitabilmente acceso il dibattito anche sul piano arbitrale. Il fischietto della sezione di Roma 1 è stato affiancato dagli assistenti Alassio e Colarossi, con Colombo quarto uomo. Al VAR hanno operato Di Bello e Di Paolo. La direzione di gara di Doveri è stata improntata a uno stile molto permissivo, “all’inglese”, con pochissimi fischi e cartellini praticamente centellinati: un solo giallo estratto, oltre al cartellino rosso mostrato ad Antonio Conte per proteste. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

