Movida e sicurezza notturna l' affondo di Marchi M5S | Pura vigilanza scarsi risultati

Il dibattito sulla sicurezza durante la movida torna in primo piano, con il Movimento 5 Stelle che interroga l’amministrazione comunale. La consigliera Marzia Marchi ha sollevato questioni riguardanti l’efficacia delle misure di vigilanza notturna, evidenziando come i risultati finora ottenuti siano considerati insufficienti. La discussione si concentra sulla necessità di trovare soluzioni efficaci per garantire sicurezza e ordine durante le ore serali e notturne.

Il tema della 'movida' torna ad occupare i banchi della politica. A interrogare l'amministrazione circa la sicurezza notturna è il Movimento 5 Stelle, con la consigliera Marzia Marchi che pone alcune domande al sindaco e al presidente del Consiglio comunale.

CATANIA: MOVIDA SOTTO CONTROLLO, DUE DONNE ARRESTATE PER DROGA Catania – Durante un servizio antidroga finalizzato a garantire la sicurezza dei locali della movida, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania - facebook.com facebook

