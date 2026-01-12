Mostro di Modena Già raccolte 600 firme per riaprire il fascicolo

Il Movimento per la Verità su Modena ha raccolto finora 600 firme per richiedere la riapertura del fascicolo sul Mostro di Modena. La petizione, in corso di aggiornamento, sarà presto consegnata alla procura della città. L'iniziativa mira ad ottenere ulteriori approfondimenti e chiarezza sulla vicenda, nel rispetto del diritto di ogni cittadino a fare luce su fatti di interesse pubblico.

Le firme sono ad oggi seicento, ma la raccolta sta andando avanti e presto sarà depositata in procura a Modena. E' quella avviata dall' Associazione Culturale 'I Ricci' di Lodi Vecchio, Aps per far sì che venga riaperto il caso del cosiddetto 'mostro di Modena', il serial killer che avrebbe ammazzato tra il 1985 e il 1995 almeno otto giovani donne nella nostra provincia. In questi mesi a firmare sono stati anche tanti modenesi che si sono recati in due librerie dove, contemporaneamente, è stata avviata la raccolta: quella di via Canalino, di Salvo Cotrino e libreria Città Futura di via Bonaccini.

Mostro di Modena, 8 donne uccise e nessun colpevole: «Riaprite il caso, con la scienza odierna è possibile arrivare alla verità». Il mistero che dura da 30 anni - Otto donne uccise in dieci anni tra città e provincia, la più recente il 3 gennaio 1995 e nessun colpevole. leggo.it

Mostro di Modena: indagini verso la riapertura?/ “Vicino ad Anna Maria Palermo c’erano tracce mai analizzate” - Potrebbe riaprirsi il caso del mostro di Modena: i legali della famiglia di Anna Maria Palermo presenteranno un'istanza al GIP A esattamente 30 anni di distanza dall’ultima vittima (per così dire) ... ilsussidiario.net

