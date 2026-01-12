Morto un operaio 46enne all’ex Ilva di Taranto Il cordoglio di Mantovano | massimo impegno per la sicurezza sul lavoro

Un incidente sul lavoro si è verificato presso lo stabilimento Ex Ilva di Taranto, causando la morte di Claudio Salamida, 46 anni. La notizia ha suscitato cordoglio e richieste di maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Mantovano ha espresso il suo impegno nel promuovere misure volte a prevenire simili tragedie e a tutelare la salute dei lavoratori.

Si chiamava Claudio Salamida la vittima del nuovo incidente sul lavoro avvenuto a Taranto, nello stabilimento Ex Ilva della città pugliese. Salamida, 46 anni, operaio specializzato, lascia la moglie e un figlio piccolo: ad essergli fatale una caduta da oltre 7 metri, dovuta probabilmente al cedimento di una griglia mentre effettuava dei controlli alle valvole del convertitore 3 nell’Acciaieria 2 del sito tarantino. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, esprime a nome del governo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi di Claudio Salamida, che ha perso la vita nel tragico incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, durante un controllo tecnico sugli impianti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

