Morto nello schianto in autostrada | Alberto era una persona speciale
Alberto, scomparso in un incidente autostradale, lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto. La sua bontà e il suo carattere sincero lo rendevano una persona unica, apprezzata da amici e familiari. La perdita di Alberto ricorda l’importanza di valorizzare ogni momento con coloro che ci sono vicini, e di ricordare con rispetto la sua memoria.
"Alberto era speciale. Non ho mai conosciuto una persona più buona di lui. Averlo incontrato è stato un privilegio". Lo racconta, commosso, Gian Guido Riva, uno dei migliori amici di Alberto Stancari, il 51enne bolognese morto nello schianto di sabato pomeriggio in A14. Ingegnere e imprenditore, con la passione per il basket e il buon cibo, i sigari e le pipe, "barba e capelli sempre fatti come si deve", Stancari era anche "un papà splendido". Oltre alla moglie - da cui era separato - Alberto lascia i genitori (molti conosciuti a Castenaso ) e tre bimbi piccoli, due gemelli di 8 anni e un bimbo di qualche anno più grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
