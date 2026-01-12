Morte Nicolais Fico | Ne ricorderemo la lungimiranza lo sguardo proiettato al futuro l' impegno
Il mondo accademico e scientifico piange la perdita del professor Luigi Nicolais, figura di spicco nel panorama internazionale. La sua lungimiranza, l'impegno e lo sguardo rivolto al futuro hanno lasciato un segno duraturo nel campo della ricerca e della formazione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa, ma il suo contributo continuerà a ispirare le future generazioni di studiosi.
"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professore Luigi Nicolais. È stato uno scienziato conosciuto a livello internazionale, un innovatore, un riferimento per generazioni di studiosi e ricercatori contribuendone alla formazione. Con competenza, garbo, serietà, è stato impegnato in.
Morte di Luigi Nicolais, il cordoglio del presidente Fico: “Scienziato e uomo delle istituzioni, punto di riferimento per intere generazioni” - Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del professore Luigi Nicolais, figura di primo piano del panorama scientifico, accademico ... irpiniaoggi.it
Lutto a #Napoli per la morte di Gino Nicolais, scomparso oggi all’età di 83 anni. Figura poliedrica, ingegnere, accademico e politico, Nicolais ha rappresentato un ponte tra ricerca scientifica e istituzioni pubbliche, incarnando con autorevolezza l’importanza de - facebook.com facebook
"Grande ingegnere chimico e scienziato di livello internazionale, Nicolais è stato soprattutto un instancabile costruttore di ponti: tra università e imprese, tra ricerca e istituzioni, tra il mondo della scienza e quello dei cittadini". x.com
