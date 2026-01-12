Morte Nicolais Fico | Ne ricorderemo la lungimiranza lo sguardo proiettato al futuro l' impegno

Il mondo accademico e scientifico piange la perdita del professor Luigi Nicolais, figura di spicco nel panorama internazionale. La sua lungimiranza, l'impegno e lo sguardo rivolto al futuro hanno lasciato un segno duraturo nel campo della ricerca e della formazione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa, ma il suo contributo continuerà a ispirare le future generazioni di studiosi.

