Morte del 17enne all' ospedale di Sapri | 5 medici indagati
La Procura di Lagonegro ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici, tra cui il primario del reparto cardiologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Carlo Nicolella, 17 anni, deceduto recentemente. L’indagine mira a chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità professionali.
Sono cinque i cardiologi, tra cui il primario del reparto dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Lagonegro nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Carlo Nicolella, il 17enne di Torre Orsaia deceduto nei giorni scorsi per una presunta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Morte intossicate mamma e figlia: 5 medici indagati. «Erano andate 2 volte in ospedale a Campobasso». Sequestrate cartelle cliniche, rilievi nella casa delle vittime
Leggi anche: Mamma e figlia morte per intossicazione, indagati cinque medici del Cardarelli di Campobasso
Sapri, sequestrata la salma del 17enne morto in ospedale; Tragedia nel Salernitano: 17enne muore in ospedale per una miocardite; Torre Orsaia, muore a 17 anni per miocardite fulminante: indaga la Procura; Tragedia nel Salernitano: 17enne muore in ospedale per una miocardite.
Sapri, sequestrata la salma del 17enne morto in ospedale - Il ragazzo avvertiva forti dolori al torace. rainews.it
Si arricchisce di nuovi e drammatici particolari la vicenda della morte di Carlo Nicolella, il 17enne di Torre Orsaia deceduto all’ospedale di Sapri - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.