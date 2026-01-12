Morta tragicamente a 54 anni | dolore e lacrime per l' ultimo saluto a Marina
La scomparsa improvvisa di Marina Signori, fisioterapista di 54 anni, ha suscitato dolore tra amici e familiari. Appassionata di sport, Marina ha perso la vita mentre praticava il jogging, attività a cui dedicava molto tempo. La sua morte rappresenta una perdita improvvisa e triste, lasciando un vuoto tra coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata.
Fisioterapista e grande amante dello sport, Marina Signori è morta tragicamente a 54 anni mentre stava svolgendo una delle attività che più amava: il jogging. Nelle scorse ore La salma è arrivata a Lonato del Garda, dove la donna viveva e lavorava da sempre, e riposa nella sua abitazione di via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
