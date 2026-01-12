Morta tragicamente a 54 anni | dolore e lacrime per l' ultimo saluto a Marina
La comunità piange la perdita di Marina Signori, fisioterapista e appassionata di sport, scomparsa improvvisamente a 54 anni durante una sessione di jogging. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande tristezza, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti che la ricordano per la sua dedizione e il sorriso. Un addio sobrio e rispettoso a una persona che ha condiviso con passione le sue passioni e il suo impegno quotidiano.
Fisioterapista e grande amante dello sport, Marina Signori è morta tragicamente a 54 anni mentre stava svolgendo una delle attività che più amava: il jogging. Nelle scorse ore La salma è arrivata a Lonato del Garda, dove la donna viveva e lavorava da sempre, e riposa nella sua abitazione di via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
