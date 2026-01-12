Morta a 13 mesi per una meningite | Attendiamo il permesso per riportare le sue ceneri in India

La famiglia di Jap Kaur, piccola di 13 mesi deceduta per meningite a Parma, attende il permesso per riportare le sue ceneri in India. La bambina, originaria di Corniano di Bibbiano, è deceduta il primo gennaio all'ospedale Maggiore di Parma. I funerali si terranno venerdì presso la struttura sanitaria, mentre la famiglia si prepara al viaggio di ritorno nel suo paese d'origine.

Il corpicino della piccola Jap Kaur – la piccola di 13 mesi di Corniano di Bibbiano morta il giorno di Capodanno all' ospedale Maggiore di Parma a causa di una meningite – si trova tuttora nella struttura sanitaria di Parma, dove venerdì saranno celebrati i funerali. La volontà dei genitori sarebbe quella di far cremare la salma, per poi portare le ceneri nel Punjab, in India, la regione da cui provengono. Il funerale si svolgerà intorno alle 16 nella struttura ospedaliera. Poi la famiglia e gli amici stanno valutando se organizzare un'ulteriore cerimonia, anche attraverso la comunità indiana del tempio Gurdwara Singh Sabha di Parma, a cui il nucleo fa riferimento.

