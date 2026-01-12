Moreno Argentin | La Sanremo del ’92 resta un incubo Pellizzari parta dalle brevi corse a tappe Ganna perfetto per la Roubaix

Moreno Argentin, ex ciclista professionista nato a San Donà di Piave nel 1960, è noto per le sue capacità di finisseur e per aver vinto numerose Classiche. Nel suo commento, riflette sulla difficile edizione del Sanremo 1992 e suggerisce alcune strategie e specializzazioni per i diversi corridori, evidenziando l’importanza di adattare le tattiche alle caratteristiche di ciascun atleta.

Moreno Argentin, veneto di San Donà di Piave, classe 1960, è stato un grande finisseur e cacciatore di Classiche. Ha corso tra i professionisti dal 1980 al 1994 conquistando ben 84 vittorie, di cui 13 al Giro d’Italia e 2 al Tour de France. Oltre alla strada, Moreno si è affermato anche su pista, infatti nel 1980 ha fatto parte della Nazionale come riserva del quartetto dell’inseguimento a squadre all’Olimpiade di Mosca. Tra le grandi vittorie di Argentin spiccano un Campionato del Mondo, quattro Liegi-Bastogne-Liegi, tre successi alla Freccia Vallone, un Giro di Lombardia e un Giro delle Fiandre. 🔗 Leggi su Oasport.it

