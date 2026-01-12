A Monza si prepara un nuovo corteo per promuovere la pace e il rispetto del Diritto Internazionale. A distanza di una settimana dall’ultima manifestazione, cittadini e organizzazioni si riuniscono nuovamente per esprimere il loro sostegno alla soluzione pacifica dei conflitti, sottolineando l’importanza di dialogo e rispetto reciproco. L'evento mira a rafforzare il senso di comunità e responsabilità condivisa in un momento di tensioni internazionali.

A distanza di una settimana dal corteo contro la guerra organizzato dal Pd, a Monza è prevista un’altra manifestazione “per affermare la cultura della pace e dire no alla guerra e sì al Diritto Internazionale”.Chi organizza la manifestazione Sono queste le motivazione del maxi corteo in programma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Monza scende di nuovo in piazza: il maxi corteo contro la guerra

Leggi anche: "Giù le mani dal Venezuela", la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Monza scende di nuovo in piazza: il maxi corteo contro la guerra; Fiaccolata per la pace a Monza: “No alle bombe, sì al diritto internazionale”; Giù le mani dal Venezuela, la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump; A Monza oggi la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre.

Monza scende di nuovo in piazza: il maxi corteo contro la guerra - A distanza di una settimana dal corteo contro la guerra organizzato dal Pd, a Monza è prevista un’altra manifestazione “per affermare la cultura della pace e dire no alla guerra e sì al Diritto ... monzatoday.it