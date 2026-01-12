Monza scende di nuovo in piazza | il maxi corteo contro la guerra
A Monza si prepara un nuovo corteo per promuovere la pace e il rispetto del Diritto Internazionale. A distanza di una settimana dall’ultima manifestazione, cittadini e organizzazioni si riuniscono nuovamente per esprimere il loro sostegno alla soluzione pacifica dei conflitti, sottolineando l’importanza di dialogo e rispetto reciproco. L'evento mira a rafforzare il senso di comunità e responsabilità condivisa in un momento di tensioni internazionali.
A distanza di una settimana dal corteo contro la guerra organizzato dal Pd, a Monza è prevista un’altra manifestazione “per affermare la cultura della pace e dire no alla guerra e sì al Diritto Internazionale”.Chi organizza la manifestazione Sono queste le motivazione del maxi corteo in programma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
