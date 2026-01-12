Monza dà di matto contro il tassista e lo aggredisce

A Monza, un uomo in stato di alterazione è salito su un taxi senza documenti e ha iniziato a insultare e aggredire il conducente. L'episodio ha destato preoccupazione tra i passanti e le forze dell'ordine sono intervenute per fermare la scena. L'episodio evidenzia i rischi di comportamenti imprevedibili e la necessità di maggiore attenzione nei contatti tra cittadini e operatori dei servizi di trasporto.

