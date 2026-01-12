Monza dà di matto contro il tassista e lo aggredisce
A Monza, un uomo in stato di alterazione è salito su un taxi senza documenti e ha iniziato a insultare e aggredire il conducente. L'episodio ha destato preoccupazione tra i passanti e le forze dell'ordine sono intervenute per fermare la scena. L'episodio evidenzia i rischi di comportamenti imprevedibili e la necessità di maggiore attenzione nei contatti tra cittadini e operatori dei servizi di trasporto.
È salito su un taxi, in evidente stato di alterazione e senza nemmeno i documenti addosso, e ha iniziato improvvisamente a inveire contro il conducente. Costringendolo a chiamare in tutta fretta le forze dell'ordine. Aggredisce taxistaL'episodio si è verificato intorno alle 15.30 di lunedì 12. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Terrore al Parco di Monza: runner inseguite da un uomo che dà di matto
Leggi anche: Provoca un incidente, aggredisce il testimone per impedirgli di chiamare aiuto e scappa: tassista a processo
Il Milan è pronto a chiudere per Jacopo Sardo, centrocampista 2005 del Monza. Operazione in ottica Milan Futuro. Tutte le altre novità su Youtube: m.youtube.com/watchv=wZHoLL… x.com
Matteo Delbue e Christian Colombo nel post #monzacarrarese - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.