Montagne di rifiuti prostituzione a cielo aperto spaccio indisturbato | via Corso Corsi è il far west

Via Corso Corsi, a breve distanza dal centro storico di Parma, si presenta oggi come un’area caratterizzata da un evidente stato di abbandono. Tra rifiuti accumulati, zone di prostituzione e spaccio, la strada manifesta una situazione di degrado che richiede interventi concreti per il recupero e la riqualificazione del quartiere.

“A due passi dal centro storico, in via Corso Corsi, regna l’abbandono più totale” si legge in una nota del Team Vannacci Maria Luigia di Parma. Montagne di rifiuti, prostituzione a cielo aperto, spaccio indisturbato, affitti fuori controllo, utenze “fantasma” e un parco raso al suolo senza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

