Monreale si distingue nel panorama sportivo italiano come il regno del calcio a 5. Mentre il calcio a 11 domina la scena nazionale, questa città si fa notare per la sua passione e dedizione a questa versione più rapida e dinamica del gioco. Un ambiente in cui lo sport si vive con entusiasmo, contribuendo a consolidare la tradizione del calcio a 5 in Italia.

Il successo del calcio a 11 in Italia è eloquente, al punto tale da essere elevato a sport nazionale senza troppe puntualizzazioni. Basti pensare al numero di tifosi presenti lungo lo Stivale. Sono numerosissime le trasmissioni TV e radiofoniche, i giornali e i siti web che si occupano di calcio 24 ore su 24. Per . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, il regno del calcio a 5

Leggi anche: Anche il Regno delle Due Sicilie ha la sua Nazionale di calcio

Leggi anche: Monreale, firmano il contratto i vincitori del concorso per vigili urbani

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calcio a 5: Serie C1. Inizia il girone di ritorno per l'Atletico Monreale: a Ficarazzi arriva il Don Bosco Bonifato - La formazione di mister Sciortino punta a migliorare il suo score in questa seconda parte di stagione. monrealenews.it