Mondivisioni pattini e giochi da tavolo | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune proposte di attività serali a Bergamo e provincia: pattinaggio su ghiaccio a ChorusLife, la rassegna “Mondovisioni Bergamo” al Cinema Teatro del Borgo e giochi da tavolo per bambini alla biblioteca di Brusaporto. Un’occasione per trascorrere una serata tranquilla, tra divertimento e cultura, adatta a famiglie e appassionati di diverse età.

La pista di pattinaggio a ChorusLife, la rassegna “Mondovisioni Bergamo” al Cinema Teatro del Borgo e i giochi da tavolo per ragazzi alla biblioteca di Brusaporto. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 12 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 18 gennaio a ChorusLife a Bergamo si terrà “ChorusLife On Ice”, la pista di pattinaggio che trasforma il distretto in un luogo di musica, luci e sorrisi. Un’esperienza adatta a grandi e piccoli, dove il divertimento si accende sul ghiaccio e ogni momento si tinge di atmosfera festiva. DATE E ORARI: Dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 19:00 Venerdì dalle 14:30 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00 Sabato, Domenica e Festività dalle 9:00 alle 12:30, dalle 14:30 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00 Per informazioni e prenotazioni: pistapattinaggio@choruslife. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

