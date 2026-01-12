Monaco deluso | Poca roba l’esibizione Sinner-Alcaraz Battaglia dei Sessi spettacolo imbarazzante

Guido Monaco, commentatore di Eurosport, ha analizzato recentemente le principali tematiche del tennis internazionale durante la puntata di TennisMania su OA Sport. Nel suo intervento, ha commentato l’esibizione di Sinner e Alcaraz, giudicandola insufficiente, e ha anche espresso opinioni sulla spettacolarizzazione delle battaglie tra i sessi, definendole imbarazzanti. Le sue considerazioni offrono uno sguardo critico e riflessivo sullo stato attuale del tennis mondiale.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è pronunciato sui vari temi d’attualità del tennis mondiale, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dall’ analisi del match d’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, andato in scena a Seul (Corea del Sud). Una partita vinta dallo spagnolo, ma dallo sviluppo molto diverso da altri incroci anche non ufficiali tra i due. Monaco, da questo punto di vista, è stato chiaro: “ Qualcuno aveva provato a presentare questa sfida, facendo un paragone con il Six Kings Slam. Arrivando a inizio stagione si sperava che potesse dare delle indicazioni su come i due abbiano lavorato, ma alla fine non si è visto praticamente nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco deluso: “Poca roba l’esibizione Sinner-Alcaraz. Battaglia dei Sessi spettacolo imbarazzante” Leggi anche: Battaglia dei Sessi: Sabalenka-Kyrgios, quanta esibizione e quanto match? Leggi anche: LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6, 3-6, Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA: l’australiano vince un’esibizione molto lontana dal match del ’73 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vento invernale Un monaco scintò Cammina nel bosco Issa * Yuko Akita aveva due passioni. L’haiku. E la neve. L’haiku è un genere letterario giapponese. È una breve poesia di tre versi e diciassette sillabe. Non una di più. La neve è una poesia. Una poesia - facebook.com facebook

