Molta tattica pochi tiri Ad Ascoli zero gol
Partita caratterizzata da grande equilibrio e poca prolificità offensiva tra Ascoli e Notaresco, conclusasi a zero gol. Le squadre hanno adottato tattiche attente, privilegiando la fase difensiva e il controllo del centrocampo, con poche occasioni chiare da rete. La sfida ha evidenziato l'importanza delle strategie di contenimento e la difficoltà di sbloccare il risultato in un incontro molto tattico.
ATLETICO o NOTARESCO 0 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin (dal 37’st D’Alessandro); Bucco, Coppola (dal 20’st Sbrissa), Vechiarello, Forgione, Sardo (dal 40’st Antoniazzi); Maio (dal 34’st Belloni), Minicucci (dal 20’st Muro). A disp.: Viganò, Didio, Camilloni, Carbone. All.: Simone Seccardini. NOTARESCO (4-3-3): Boccanera; Quaquarelli, Formiconi, Pietri, Pistillo; Di Cairano, Arrigoni, Andreassi (dal 22’pt Di Sabatino); Ciutti, Forcini (dal 9’st Paudice), Infantino (dal 30’st Pulsoni). A disp.: Perri, Zancocchia, Gaetani, Lucchino, Scarpantonii, Belli. All.: Roberto Vagnoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
