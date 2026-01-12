Mobrici annuncia l’album Supernova da oggi in pre-order

Mobrici annuncia l’uscita del suo nuovo album, intitolato Supernova, disponibile in pre-order da oggi. L’album, prodotto da Maciste Dischi, Epic e Sony Music Italia, sarà pubblicato ufficialmente venerdì 30 gennaio e rappresenta un nuovo passo nel percorso musicale dell’artista. Dopo il successo del singolo Astri, Supernova propone nuove atmosfere e sonorità, offrendo ai fan un’ulteriore testimonianza del suo stile.

Mobrici annuncia oggi Supernova, il suo nuovo album, già disponibile in pre-order. Dopo aver dato inizio al 2026 con il suo ultimo singolo Astri, Mobrici annuncia oggi Supernova ( Maciste Dischi Epic Sony Music Italia), il suo nuovo album, fuori ovunque venerdì 30 gennaio e disponibile in pre-order. " Ho scelto di chiamare questo album 'Supernova', perchè – racconta Mobrici – da un lato è un tributo ai fratelli Gallagher, magici testimoni del mio risveglio artistico; dall'altro, è la metafora perfetta di quello che ho vissuto. La Supernova è il momento di massima espansione di una stella: una deflagrazione che segna la fine di un capitolo e, contemporaneamente, per me, l'inizio di una nuova era musicale.

Il 2026 di Mobrici inizia con "Astri", un brano nato a Milano che esplora l'intesa tra le persone come bussola nel caos quotidiano. Scritto insieme a Calcutta e Federico Nardelli, il singolo anticipa il grande ritorno dal vivo: l'11 marzo all'Alcatraz di Milano, dopo d - facebook.com facebook

