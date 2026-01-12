Mo | Idf ' violenza coloni in Cisgiordania aumentata del 25% nel 2025'

Nel 2025, si è registrato un incremento del 25% negli episodi di violenza da parte di coloni israeliani contro palestinesi in Cisgiordania, secondo i dati dell’IDF. Dal 7 ottobre 2023, i crimini nazionalisti di natura violenta sono aumentati significativamente, evidenziando una tensione crescente nella regione. Questi dati riflettono la complessità del conflitto e le sfide legate alla sicurezza e alla stabilità in quella zona.

Tel Aviv, 12 gen. (Adnkronos) - Il numero di episodi di 'crimini nazionalisti commessi da ebrei' contro i palestinesi in Cisgiordania è aumentato costantemente e bruscamente dal 7 ottobre 2023, con un totale di 1.720 episodi di questo tipo registrati in quel periodo, secondo i dati della difesa israeliana. Lo rendono noto le Idf, citate da Haaretz, secondo cui la tendenza, che compromette la sicurezza e la stabilità della area, non riceve una risposta adeguata da parte della polizia israeliana e del servizio di sicurezza Shin Bet contro i trasgressori della legge. L'aumento del numero di incidenti ha portato i comandanti di alto rango dell'esercito a dubitare della capacità della polizia di gestire la situazione.

