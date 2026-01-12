Mo | Gaza ' 3 morti in attacco di droni israeliani'

Nella regione di Khan Yunis, nel sud di Gaza, si sono verificati due attacchi di droni israeliani che hanno causato la morte di tre persone. Gli eventi si inseriscono in un contesto di tensione e conflitto persistente nella zona, con ripercussioni sulla popolazione locale. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi.

Wafa, nuovi attacchi israeliani a Gaza, 3 morti - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Nuovi raid israeliani a Gaza violano la tregua: tre morti e nove feriti. Proseguono demolizioni e attacchi mentre il freddo e il blocco aggravano la crisi umanitaria - facebook.com facebook

Nuovi pesanti raid israeliani nella Striscia di Gaza: almeno 13 i morti Nel frattempo, a causa delle alluvioni, aumenta il rischio di malattie per i bambini @oss_romano x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.