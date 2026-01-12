Missione in Kosovo Anzil ai militari in partenza | Orgogliosi di voi

Il Friuli Venezia Giulia esprime il suo sostegno ai militari del V Reggimento Lancieri di Novara, pronti a partire per una missione di pace in Kosovo. Questa operazione testimonia l’impegno delle forze armate nel garantire stabilità e assistenza alle popolazioni locali. La comunità regionale si unisce nel riconoscimento del valore e della dedizione di chi si dedica con responsabilità a questo importante compito.

“Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso delle donne e degli uomini del V Reggimento Lancieri di Novara, chiamati a svolgere un'importante missione di pace e di aiuto alle popolazioni civili. Uomini in divisa che, già all'epoca del terremoto del '76, si distinsero per la loro capacità di mettersi a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

