Miretti all’intervallo di Juve Cremonese | Non caliamo di concentrazione La partita può cambiare
Durante l’intervallo di Juventus-Cremonese, Miretti ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, ricordando che la partita può ancora cambiare. La squadra deve restare focosa e attenta per affrontare al meglio la ripresa, evitando cali di attenzione che potrebbero compromettere il risultato. Un appello a mantenere l’impegno e la determinazione fino alla fine, per raggiungere l’obiettivo prefissato.
. Le parole del centrocampista. Fabio Miretti ha parlato a Sky Sport al termine dell’intervallo di Juve Cremonese. Le sue dichiarazioni: « Non dobbiamo calare la concentrazione. Le partite possono cambiare da un momento all’altro. Dobbiamo rimanere concentrati e continuare a fare la partita che stiamo facendo ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
