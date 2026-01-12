Miretti all’intervallo di Juve Cremonese | Non caliamo di concentrazione La partita può cambiare

Durante l’intervallo di Juventus-Cremonese, Miretti ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, ricordando che la partita può ancora cambiare. La squadra deve restare focosa e attenta per affrontare al meglio la ripresa, evitando cali di attenzione che potrebbero compromettere il risultato. Un appello a mantenere l’impegno e la determinazione fino alla fine, per raggiungere l’obiettivo prefissato.

