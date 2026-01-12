Loredana Lecciso ricorda il Natale trascorso a Crans Montana con Albano Jr., sottolineando come il giovane cantante sia sfuggito di poco a un tragico evento. La descrizione evidenzia l’importanza dei momenti condivisi in un contesto di serenità, sottolineando anche l’incidenza di circostanze fortunate in situazioni imprevedibili. Un racconto che invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di apprezzare i momenti di tranquillità con i propri cari.

“ Abbiamo passato il Natale a Crans Montana. Albano Jr per un soffio non si è trovato coinvolto nella tragedia. Avrebbe dovuto trascorrere il capodanno a Le Constellation insieme alla sua fidanzatina. Ha deciso all’ultimo di venire via con noi”. In un’intervista a Il Corriere della Sera, Loredana Lecciso ha raccontato di essere rimasta molto provata dall’accaduto: “ Non mi era mai capitato di svenire, l’altro giorno è successo due volte. Stavo partendo per Roma per andare da Mara Venier. Per fortuna mi hanno soccorso le forze dell’ordine. Penso sia dipeso dal fatto che ero molto provata “. Nella chiacchierata con il Corriere, Loredana ha svelato di essere innamorata di una città, Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio Albano Jr. avrebbe dovuto passare il Capodanno a Le Constellation di Crans Montana. Abbiamo passato il Natale lì”: il racconto di Loredana Lecciso

