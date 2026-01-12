Minorenne viene sorpreso con un taser artigianale | scatta la denuncia dei Carabinieri

I Carabinieri di Castel Bolognese e Faenza hanno fermato e denunciato un minorenne per il porto abusivo di un taser artigianale. L’intervento rientra in attività di prevenzione e controllo sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti illeciti. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire su situazioni che possono mettere a rischio la sicurezza della comunità.

I Carabinieri di Castel Bolognese, coadiuvati dai colleghi di Faenza hanno fermato e denunciato un minorenne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo, giovane studente, è stato sorpreso dai militari mentre con un gruppo di amici creava caos all’interno di un supermercato del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Sorpreso con hashish, scatta la perquisizione domiciliare: minorenne arrestato per spaccio Leggi anche: Randazzo, minorenne sorpreso dai carabinieri sull’autobus con la droga nello zaino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Un ragazzo minorenne è stato aggredito nella serata di ieri nei pressi dell’anfiteatro sulle Mura a #Grosseto, tra la #Cavallerizza e piazza del Sale. L’allarme è scattato intorno alle 21:20 per una ferita grave all’occhio. Sul posto sono intervenuti il 118, con a x.com Un ragazzo minorenne è stato aggredito nella serata di ieri nei pressi dell’anfiteatro sulle Mura a Grosseto, tra la Cavallerizza e piazza del Sale. L’allarme è scattato intorno alle 21:20 per una ferita grave all’occhio. Sul posto sono intervenuti il 118, con amb - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.