Minorenne viene sorpreso con un taser artigianale | scatta la denuncia dei Carabinieri

I Carabinieri di Castel Bolognese e Faenza hanno fermato e denunciato un minorenne per il porto abusivo di un taser artigianale. L’intervento rientra in attività di prevenzione e controllo sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti illeciti. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire su situazioni che possono mettere a rischio la sicurezza della comunità.

I Carabinieri di Castel Bolognese, coadiuvati dai colleghi di Faenza hanno fermato e denunciato un minorenne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo, giovane studente, è stato sorpreso dai militari mentre con un gruppo di amici creava caos all’interno di un supermercato del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

