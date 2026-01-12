Minnie Driver elogia le co-star di Will Hunting | Sono stata fortunata con Ben Affleck e Matt Damon
L'attrice, che recitò nel film di Gus Van Sant che diede il successo ai due giovani talenti in erba di Boston, ha ricordato l'ottimo rapporto con entrambi. Minnie Driver è una delle star che hanno partecipato alla serata di gala dei Golden Globes e durante un'intervista per E! Live from the Red Carpet ha indicato in Matt Damon e Ben Affleck due delle sue co-star preferite. L'attrice recitò nel lungometraggio di Gus Van Sant che regalò la fama e il successo ai due amici e collaboratori e ha svelato di sentirsi fortunata per aver potuto lavorare ad un film del genere accanto a Damon e Affleck. Le co-star preferite di Minnie Driver "Devo dire che Matt e Ben Affleck erano piuttosto divertenti quando erano agli esordi, pieni . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Matt Damon e Ben Affleck sono due poliziotti corrotti nel trailer di The Rip - Soldi Sporchi
Leggi anche: The Rip | Nuovo trailer dal thriller con Ben Affleck e Matt Damon
Minnie Driver elogia le co-star di Will Hunting: "Sono stata fortunata con Ben Affleck e Matt Damon" - L'attrice, che recitò nel film di Gus Van Sant che diede il successo ai due giovani talenti in erba di Boston, ha ricordato l'ottimo rapporto con entrambi. movieplayer.it
Recensione della serie Fuga: il nuovo thriller Netflix di Harlan Coben che spreca Minnie Driver ma viene salvato da James Nesbitt e un ritmo che non cala mai Anche quest'anno Netflix ci regala il suo appuntamento fisso di inizio gennaio: una nuova miniserie - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.