L'attrice, che recitò nel film di Gus Van Sant che diede il successo ai due giovani talenti in erba di Boston, ha ricordato l'ottimo rapporto con entrambi. Minnie Driver è una delle star che hanno partecipato alla serata di gala dei Golden Globes e durante un'intervista per E! Live from the Red Carpet ha indicato in Matt Damon e Ben Affleck due delle sue co-star preferite. L'attrice recitò nel lungometraggio di Gus Van Sant che regalò la fama e il successo ai due amici e collaboratori e ha svelato di sentirsi fortunata per aver potuto lavorare ad un film del genere accanto a Damon e Affleck. Le co-star preferite di Minnie Driver "Devo dire che Matt e Ben Affleck erano piuttosto divertenti quando erano agli esordi, pieni . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Minnie Driver elogia le co-star di Will Hunting: "Sono stata fortunata con Ben Affleck e Matt Damon"

Leggi anche: Matt Damon e Ben Affleck sono due poliziotti corrotti nel trailer di The Rip - Soldi Sporchi

Leggi anche: The Rip | Nuovo trailer dal thriller con Ben Affleck e Matt Damon

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Minnie Driver elogia le co-star di Will Hunting: "Sono stata fortunata con Ben Affleck e Matt Damon" - L'attrice, che recitò nel film di Gus Van Sant che diede il successo ai due giovani talenti in erba di Boston, ha ricordato l'ottimo rapporto con entrambi. movieplayer.it